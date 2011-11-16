Україна за 10 місяців збільшила транзит газу на 8%, нафти – скоротила на 13%
Транзит природного газу по території України у січні-жовтні збільшився на 8,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.
Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.
Згідно з повідомленням держстату, транзит нафти по території України у січні-жовтні скоротився на 13,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.
Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування нафти по нафтотранспортній системі України у січні-жовтні скоротилося на 17,2%, а транспортування газу - збільшилася на 6,2%
Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.
Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, у 2010 році транзит природного газу по території України збільшився на 2,9% порівняно з 2009 роком. Транзит нафти по території України в 2010 році скоротився на 30,8%. Загальне транспортування газу по газотранспортній системі України у 2010 році збільшилося на 6,3%, а нафти - скоротилася на 22,7%.
Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є в експлуатації ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", а нафтотранспортна система - в управлінні ВАТ "Укртранснафта".