«ЛЕО» почало знеструмлювати адмінбудинки та госпбудівлі підприємств-боржників

Сьогодні, 16 листопада 2011 р., ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) почало обмежувати або відключати від електроенергії адміністративні будівлі і об'єкти, не пов'язані з технологічним процесом : ТОВ "Луганськвода", МКП "Теплокомуненерго" "Лисичанськтепло".

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі "ЛЕО".

Відповідні попередження про можливі відключення через борги по сплаті за використану електроенергію були розіслані ще минулого тижня. Найбільш критичне становище в ТОВ "Луганськвода", їх борг перед енергетиками на 15 листопада 2011 р. складає більше 297 млн. грн. Борги ЛМКП "Теплокомуненерго" і "Лисичанськтепло" - 66,5 млн. грн. і 21 млн. грн. відповідно.

У "ЛЕО" стверджують, що якщо ситуація з оплатою не зміниться, то у п'ятницю, 18 листопада, вони вимушені буде взятися до відключення насосних станцій ТОВ "Луганськвода".

Крім того, ТОВ "ЛЕО" за запитом генерального директора ТОВ "Луганськвода" підготувало лист заступникові начальника паливно-енергетичного управління Луганської області Олександру ТИТАЕНКУ, де викладена ситуація, що склалася з боргами перед енергетиками, і наслідки у разі подальшої затримки платежів.