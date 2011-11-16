Білорусь у січні-вересні скоротила імпорт електроенергії з України на 23,4%

У країна в січні-вересні 2011 року експортувала у Білорусь 1 млрд. 621 млн. кВт/год електроенергії, що на 23,4% менше порівняно з 9 місяцями 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві України у Білорусі.

Згідно з повідомленням, у січні-вересні 2011 року питома вага постачань у Білорусь в загальному об'ємі експортованої Україною електроенергії склала 38,3%, тоді як за аналогічний період 2010 року цей показник складав 77,1%.

Українські компанії планували поставити у Білорусь в 2011 році рекордний об'єм електроенергії - понад 2,4 млрд. кВт/год.

"Більше половини цього об'єму (1,5 млрд. кВт/год) електрика від ДТЕК, а частину, що залишилася, планувало експортувати держпідприємство "Укрінтеренерго". У разі реалізації цих планів, об'єм експорту української електроенергії у Білорусь у 2011 році буде максимальним за останні 20 років", - повідомили в українському посольстві.

Довідка УНІАН. Усього за 9 місяців 2011 року Україна експортувала понад 4,2 млрд. кВт/год електроенергії, що на 54,3% більше від відповідного показника 2010 року. При цьому, за 9 місяців обсяг виробництва електроенергії в Україні виріс на 3,7% - до 140,9 млрд. кВт/год, у тому числі українські АЕС виробили 65,4 млрд. кВт/год електроенергії (на 1,5% більше).

Для порівняння, у Білорусі за 9 місяців обсяг виробництва електроенергії скоротився, за даними Білстату, на 4,5% - до 23,6 млрд. кВт/год.

У 2010 році Білорусь була основним покупцем української електроенергії.