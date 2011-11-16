РФ як член СОТ не обмежує своє право регулювати ціни на енергоносії

РФ в результаті приєднання до СОТ не обмежує своє право регулювати ціни на енергоносії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції на тему: "Вступ Росії до СОТ: подробиці" в Москві сказав глава російської переговорної делегації, глава департаменту торгових переговорів Міністерства економічного розвитку РФ Максим МЕДВЕДКОВ.

"Хочу черговий раз підтвердити, що Російська Федерація в результаті приєднання до СОТ не обмежує своє право регулювати ціни на енергоносії, у тому числі на газ. Це те питання, яке усіх давно хвилювало", - сказав М.МЕДВЕДКОВ.

За його словами, єдине обмеження, яке РФ погодилася прийняти, причому воно давно вже виконується, стосується того, що продаж газу на внутрішньому ринку промисловим споживачам повинен здійснюватися з прибутком.

Він зазначив, що "Газпром" отримує такий прибуток з 2003 року, і тому ніяких змін не буде. Що стосується продажу газу населенню, домовлено, що це питання регулюватиметься так, як вважає за потрібне влада РФ.

"Тут обмежень у нас не буде", - сказав М.МЕДВЕДКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна використовує у проведенні переговорів щодо ціни на російський газ для України ситуацію зі вступом Росії у Світову організацію торгівлі.

А.КЛЮЄВ зазначив, що "у 2008 році прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала лист про згоду зі вступом Росії до СОТ, але ми цим питанням займаємося, і такий важіль ми використовуємо у переговорах з Росією щодо зміни умов контракту постачань газу в Україну".

Росія розраховує завершити процес вступу до Світової організації торгівлі 15 грудня на міністерській зустрічі організації.