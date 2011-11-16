Україна не ставила питання про СОТ у контексті газових переговорів – Медведков

Україна не ставила питання про вступ Російської Федерації до Світової організації торгівлі (СОТ) в контексті переговорів щодо газу.

Про це сьогодні на прес-конференції на тему: "Вступ Росії до СОТ: подробиці" в Москві сказав глава російської переговорної делегації, глава департаменту торгових переговорів Міністерства економічного розвитку РФ Максим МЕДВЕДКОВ, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН в РФ, чи використовувала Україна у проведенні переговорів щодо ціни на російський газ ситуацію зі вступом Росії до Світової організації торгівлі.

"Я можу сказати, що на переговорах в Женеві це питання ніколи не ставилося, і ми переговори з Україною в Женеві не вели", - сказав М.МЕДВЕДКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна використовує у проведенні переговорів щодо ціни на російський газ для України ситуацію зі вступом Росії у СОТ.

А. КЛЮЄВ зазначив, що "у 2008 році прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала лист про згоду зі вступом Росії до СОТ, але ми цим питанням займаємося і такий важіль ми використовуємо у переговорах з Росією стосовно зміни умов контракту постачань газу в Україну".

Росія розраховує завершити процес вступу до Світової організації торгівлі 15 грудня на міністерській зустрічі організації.