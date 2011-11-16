Прес-секретар Путіна стверджує - говорити про досягнення газових домовленостей рано

Москва. В уряді Росії вважають передчасним говорити про досягнення домовленостей з Україною щодо ціни на російський газ до підписання відповідних документів.

Про це журналістам сказав прес-секретар прем'єр-міністра РФ Дмитро ПЄСКОВ, передає РІА "Новини".

"Ми виходимо з того, що переговори тривають. Домовленості ознаменуються підписанням документів. Доки цього не зроблено, передчасно коментувати", - сказав Д.ПЕСКОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 листопада джерело в уряді України повідомило журналістів, що Україна і Росія домовилися про нову ціну на газ, і підписання відповідних документів про фіксацію цієї ціни очікується найближчими днями.

"Є домовленість про нову ціну. Найближчими днями очікується підписання відповідних документів", - сказало джерело.

При цьому співрозмовник зазначив, що до підписання планується вирішити низку технічних питань в контексті проведення переговорів.

Водночас, офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ повідомив УНІАН, що дата підписання нових документів щодо газу з Україною поки не визначена.

"Немає поки ніяких дат", - сказав він.

При цьому С. КУПРІЯНОВ не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що Україна і Росія домовилися про ціну на газ.

10 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.

9 листопада в Києві у рамках переговорів з Україною з питань співпраці в газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За результатами зустрічі "Газпром" зазначив, що переговорний процес ведеться інтенсивно і до цього моменту розглянуто великий перелік складних питань.