У Києві запроваджуватимуть японські енергозберігаючі технології

Київ за досвідом Японії планує запровадити енергозберігаючі технології для покращення якості послуг з теплопостачання житлового сектору та об’єктів соціального забезпечення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ за результатами зустрічі з керівництвом компанії Mitsubishi Heavy Industries, що відбулася в рамках робочого візиту делегації Києва до Японії.

Зокрема, сторони обговорили перспективи співпраці Києва з японськими партнерами при реалізації проектів модернізації водоканалу. О.ПОПОВ підкреслив, що запровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах, в школах, садочках, лікарнях, інших об’єктах соціальної інфраструктури є одним із пріоритетів Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Голова КМДА також зустрівся з віце-президентом Японської агенції міжнародного співробітництва JICA Масакадзу ІТІКОВОЮ. Учасники переговорів обговорили досвід співпраці України та агенції у будівництві нового терміналу в аеропорту "Бориспіль" та деяких інших проектах. О.ПОПОВ переконаний, що цей досвід сприятиме розвиткові взаємовигідних відносин української та японської сторін у різних сферах економіки, науки і техніки.