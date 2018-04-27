Газові переговори – підстава під грифом "секретно"?..

Україна і Росія погодили ціну газу, документи технічно оформляють, їх завізують президенти двох країн - таку інформацію, з посиланням на джерела, розкручують ЗМІ. Вартість блакитного палива нібито складе 220-230 доларів за тисячу кубометрів. Прем`єр-міністр Микола Азаров не коментує хід переговорів, мабуть, боячись зурочити: "Коли закінчаться (переговори - ред.) - розповімо". Аналогічні месиджі йдуть із російського боку.

Завіса секретності викликає побоювання, що у результаті "хороша" ціна на газ зрикошетить по Україні якою-небудь зі слизьких тем двосторонньої співпраці. Причому рикошет на користь не піде (принаймні, Харківські домовленості навіюють цілком обгрунтовані побоювання). Поки що складається враження, що з українською стороною до останнього грають "у темну", а наші навіть не припускають, що і на яких умовах доведеться підписувати.

Хоча цілком логічно було б озвучити конкретні цифри, які обговорюють як відправні точки, а також пропозиції і обгрунтування однієї та іншої переговорної сторони. Навряд чи це завдало б шкоди безпеці обох країн. Принаймні, у грудні 2008 року цифри і розмах коливань озвучували, і українці знали, що пропонує Росія і на чому наполягає Україна. А ось коли конкретні (реальні, підкреслюю) цифри "випарувалися" з ефіру (що в січні 2009, що у квітні 2010), громадськості стало зрозуміло, що під грифом "таємно" ховається... підстава, удар по національних інтересах України.

Що стосується вартості російського газу, то єдине, що "розсекретив" український прем`єр-міністр, - Україна зможе економити до 6 млрд. дол. на рік.

"Як тільки ми домовимося про прийнятну ціну на газ, то отримаємо відразу "плюс", грубо кажучи, 500 млн. доларів на місяць. Це на рік - 6 мільярдів. Якби ми цей ресурс мали цього року - у нас взагалі жодних би проблем не виникло", - сказав М.Азаров.

Якщо врахувати, що зараз газ на місяць коштує приблизно 1 млрд. дол., то ціна має бути наполовину меншою. "Досягнення" влади, звичайно, вражає. Але така прихильність Кремля, як свідчить досвід, дорого може коштувати. Тут буде доречно навести заяву Миколи Яновича в інтерв`ю радіостанції "Ехо Москви", коли він коментував російські поступки у рамках Харківських угод.

"Питається, на які поступки пішла Росія нам? Зараз, без Харківської угоди, ціна газу в четвертому кварталі (для України) - 540 дол. за тис. кубометрів. Дозвольте, таких цін у Європі взагалі немає. Відкинемо 100 дол. за Харківською угодою і отримаємо 440 дол.", - сказав М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що по 440 дол. купує газ Німеччина, яка на 2000 км далі за Україну. "За час роботи з російським керівництвом - досить тривалий, починаючи з 2002 року, коли я почав працювати в уряді, - я твердо для себе усвідомив: керівництво Росії не йде на поступки, воно йде на компроміси, це - так. Але на поступки, тим більше односторонні, я такого не пригадаю", - заявив прем`єр.

Про те, що Москва і Київ перейшли до технічного оформлення газових домовленостей, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко. За його словами, основою газових переговорів, які ведуться зараз, стала зустріч президентів Віктора Януковича з Дмитром Медведєвим і прем`єр-міністром Володимиром Путіним в резиденції Завидово у Тверській області у вересні. Тоді "трійка" відбулася загальними фразами, ніякої конкретики за результатами зустрічі не сказали. Але заяви, що газові переговори тривають і проходять конструктивно, ми чуємо від влади до цього дня.

До прикладу, в Адміністрації Президента прогнозують значне зниження ціни, але яким чином Україна цього досягне, не говорять. Хоча російські чиновники, представники Газпрому і експерти запевняли, що поблажок не буде - контракт є контракт. Якщо тільки "не пощастить". Так вважає і президент Російського газового товариства,віце-спікер Держдуми РФ Валерій Язєв. Але при цьому він не уточнює, що таке "пощастить".

У Кабміні теж запевняють - зниження ціни газу обов`язково досягнемо.

Тільки опозиція не може заспокоїтися, вимагає звіту уряду. На жаль, Кабмін на таку пропозицію не відгукнувся.

Поведінку уряду голова політради партії "Наша Україна" Валентин Наливайченко коментує таким чином: "Повна непрозорість дій влади в переговорах з Росією є загрозою для національної безпеки країни, для усіх наших громадян і для майбутніх поколінь. Ми чітко заявляємо: якщо угоди про нову ціну на російський газ укладені за рахунок суверенітету України, нашої газотранспортної системи або членства в євразійській дірі, вони будуть негайно розірвані після приходу до влади демократичних сил".

Голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко запропонував голові парламенту Володимиру Литвину особисто звернутися з цього приводу до В. Януковича і в Кабмін, "щоб знати, що конкретно Президент і уряд ставлять умовою досягнення домовленостей".

Спікер пообіцяв, навіть уточнив: "Якщо директиви мають обмежений доступ, то через перший відділ, хто має доступ, могли б з ними ознайомитися". Але ніяких звернень на було.

Не знаю, чи має сенс вимагати документи. Пам`ятається, за часів прем`єрства Тимошенко у той час Президент Віктор Ющенко разом з парламентарями так і не побачили газові контракти своїми очима. Тоді Кабмін посилався на секретність інформації і світову практику в таких питаннях.

Якщо йти за логікою, то можна припустити, що могло викликати таку "газову" прихильність росіян - отримання максимального контролю над стратегічними об`єктами України. І це не лише ГТС та енергетичні компанії, які так довго готували до продажу. Це і банки (до прикладу, у 2012 році виставлять на продаж 49% акцій "Ощадбаку", уже розробляють зміни системи гарантій вкладів), і експансія російської національної валюти, що саме по собі має на увазі рублеві позики, і провідні підприємства авіапрому, кораблебудування і металургії. Ще одна деталь - Чорноморський флот. Він, у зв`язку з ситуацією з ПРО, набуває подвійного значення для Росії, особливо з урахуванням того, що американська "оборонка" може розташуватися в Чорному морі на території Румунії, яка є членом НАТО. Значить, Кремль буде і своє озброєння нарощувати у цій зоні. Як же тоді бути з нашою позаблоковою принциповістю?

Ще один штрих - Міжнародний валютний фонд. Перспектива чергового траншу зависла через "принципову" позицію України щодо підвищення ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго (хто ж піде на таке напередодні виборів). Тепер ніби усе має бути нормально. Але якщо навіть не вийде вибити гроші з Фонду, то тут Росія "підставить" плече у вигляді кредиту ВТБ - чергової "дози допомоги". Причому, її нададуть під значні відсотки. Як відомо, найдешевші позики у МВФ і Всесвітнього банку. Звичайно, можна згадати, що і вимоги у цих міжнародних інститутів вищі. Але стосунки з ними є лакмусом для інвесторів, на відміну від співпраці з РФ.

Варто додати Митний союз і трохи асоціації з ЄС. 20 років ми намагаємося вирішити дилему - Європа чи Азія. Схоже, визначилися - Євразійський союз нам ближчий. Хоча з двох стільців ми ще не встали. Але тут ми пішаки. Просто усе залежить від того, яка сторона нас першою "купить". Умови "співпраці" що з Митним союзом, що з ЄС не полегшать життя Україні. Але Росія прагне до імперського панування, а Європа з останнього рветься, щоб цього не допустити. Україна в цьому питанні грає одну з перших ролей (хоч тут головні!). Хто перетягне канат? Для Кремля справа залишилася за малим - поступитися в ціні газу, а натомість отримати усе або майже усе. Причому влада, як це у нас прийнято, підрахувавши свої дивіденди, заявить - національні інтереси не здали, просто має місце економічна доцільність…

Нана Чорна (УНІАН)