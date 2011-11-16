ФДМУ повторно виставив на продаж акції Львівської вугільної компанії

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив конкурс з продажу 37,578% акцій ВАТ «Львівська вугільна компанія».

Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» від 16 листопада п.р.

Початкову вартість пакету акцій знижено на 30% - до 80 млн. 392 тис. грн.

Конкурс з продажу акцій ВАТ «Львівська вугільна компанія» відбудеться через 50 днів з дня його оголошення (16 листопада 2011 р.).

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ вже неодноразово виставляв на продаж держпакет акцій Львівської вугільної компанії, проте конкурси були визнані такими, що не відбудеться, через відсутність заявок.

Довідка УНІАН. ВАТ «Львівська вугільна компанія» є правонаступником усіх прав і обов`язків орендаря – ЗАТ «Львівсистеменерго», які виникли під час оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська».

Статутний фонд ВАТ «Львівська вугільна компанія» становить 305 млн. 610 тис. грн.

ЗАТ «Львівсистеменерго» створено у формі СП. Станом на 2004 рік, 25% акцій товариства належало угорській компанії System Consulting, яка є одним з найбільших постачальників української електроенергії, що експортується, до Угорщини, а 20% – ТОВ «Бізнес консалтинговий центр» (м. Червоноград), яке пов`язують з Петром ОЛІЙНИКОМ.

ЗАТ «Львівсистеменерго» орендує ЦЗФ «Червоноградська» (м. Червоноград, Львівська обл.) з грудня 2000 року. Договір оренди укладено терміном на 15 років.