Дорожнеча дизпалива у Європі підстібає ріст цін на АЗС в Україні – експерт

Дорожнеча дизельного палива (ДП) в Європі підстібає зростання цін на АЗС в Україні.

Про це йдеться у повідомленні "Консалтингової групи А-95", переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, вартість дизпалива в найбільших мережах АЗС підвищилася в середньому на 10 коп./літр. Зокрема, у мережах АЗС "Формула/ТНК", WOG, "Укр-Петроль" і "Рітейл К" дизпаливо подорожчало на 10 коп./літр, а в мережі АЗС Shell - на 4-10 коп./літр, залежно від регіону.

Крім того, днем раніше в мережах АЗС "Приват" ціни на ДП також виросли на 10 коп./літр.

У свою чергу ціни на бензини практично не змінилися.

Як зазначають у "Консалтинговій групі А-95", ріст вартості дизпалива обумовлений рекордними цінами на ДП у європейських країнах.

Зокрема, з початку листопада вартість дизпалива в Північно-західній Європі виросла майже на 5% - до 1044 дол./тонна. Паралельно з цим на європейському ринку спостерігалося падіння цін на бензин А-95 (більш ніж на 6% з початку поточного місяця - до 905 дол./тонна), у результаті спред між цими марками палива перевищив 100 дол./тонна.

"Настання холодної пори року традиційно підстібає ціни на дизпаливо в Європі, де цей продукт також широко використовується для опалювання. Окрім цього, ринок переходить на торгівлю зимовою маркою ДП, яка є дорожчою", - зазначив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій КУЮН.

За його словами, поточна ціна на дизельне паливо на європейських ринках, яка вже на 15% перевищує вартість бензину А-95, диктує зростання цін дизпалива на українських АЗС до рівня вище 10 грн./літр.

Проте, на думку експерта, швидше за все, роздрібні оператори обмежаться нинішнім підвищенням, компенсувавши знижену прибутковість на дизпаливі стабілізацією цін на бензин.

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.