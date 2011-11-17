Білорусь збільшила експорт нафтопродуктів на 58,4%, імпорт – у 3,3 разу

Мінськ. За січень-вересень 2011 року Білорусь збільшила експорт нафтопродуктів на 58,4% порівняно з аналогічним торішнім періодом - до 11,3 млн. тонн.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний Комітет Білорусі.

Згідно з даними Білстату, з 11,3 млн. тонн нафтопродуктів, експортованих за дев'ять місяців за межі Білорусі, у країни СНД - 2,3 млн. тонн (ріст на 35,4%), поза СНД - 9 млн. тонн (ріст на 65,6%). Середня ціна склала 805 доларів за тонну.

При цьому за дев'ять місяців поточного року імпорт нафтопродуктів збільшився у 3,3 разу до відповідного періоду 2010 року і склав 3,5 млн. тонн. Середня ціна - 618 доларів за тонну.

У Національному статистичному комітеті Білорусі зазначають, що у січні-жовтні білоруські НПЗ виробили 2 млн. 502,4 тис. тонн автомобільних бензинів, що на 0,9% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. Дизельного палива виробили 5,3 млн. тонн (ріст на 22,6%), паливневого мазуту - 4 млн. 556,9 тис. тонн (ріст на 28,7%). Водночас на 7,3% скоротилося виробництво мастильної олії (107,5 тис. тонн).

"Імпорт (сирий) нафти за дев'ять місяців виріс на 44% і склав 14 млн. 975,7 тис. тонн. При цьому постачання нафти з країн СНД збільшилися на 48,2% - до 13,9 млн. тонн, з далекого закордоння - на 4,5% до 1 млн. 45 тис. тонн. Середня ціна склала 469 доларів за тонну", - сказано у повідомленні Білстату.