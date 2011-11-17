Гендиректором «Харківміськгазу» призначений Безлєпкін

Генеральним директором Публічного акціонерного товариства «Харківміськгаз» призначений Валерій БЕЗЛЄПКІН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, відповідне рішення було прийняте на засіданні Наглядової ради ПАТ «Харківміськгаз».

Повідомляється, що В.БЕЗЛЄПКІН, який раніше обіймав посаду заступника генерального директора - виконавчого директора підприємства, приступив до виконання обов`язків гендиректора ПАТ «Харківміськгаз» з 14 листопада.

Довідка УНІАН. ПАТ «Харківміськгаз» (м. Харків) займається транспортуванням газу розподільними газопроводами, а також продає газ у Харкові.

Керуючою компанією ПАТ «Харківміськгаз» є ТОВ «ГАЗЕКС-Україна».