«Нафтогаз» залучив у банку «Золоті ворота» кредит на 3 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» залучила у банку «Золоті ворота» (Харків) кредит на 3 млн. дол. терміном на один рік.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Вартість обслуговування кредиту складе 372,951 тис. дол., він буде використаний на поповнення обігових коштів.

Відповідний договір сторони підписали 11 листопада 2011 року.

Довідка УНІАН. Банк «Золоті ворота» зареєстрований у серпні 1993 року.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року становили 1,321 млрд. грн., зобов`язання - 1,214 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 1,152 млрд. грн., власний капітал - 106,128 млн. грн., статутний капітал - 129,78 млн. грн.

Банк «Золоті ворота» в січні-вересні 2011 року отримав 767 тис. грн. чистого прибутку.

Найбільшими акціонерами банку є Яків КУЗНЕЦОВ: пряма участь - 25,0335%, опосередкована - 0,1825%, Григорій СОЛОМАНІН: пряма участь - 9,2703%, опосередкована - 10,5952%, Вадим ВИШНЕВСЬКИЙ: пряма участь - 12,9628%, опосередкована - 0,1691%, Євген ЧЕРНЯК: пряма участь - 10,5937%, Марк ДОБКІН: опосередкована участь - 18,3267% і ВАТ «Фінантек»: пряма участь - 10,5952%.