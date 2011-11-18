«Газ України» припиняє діяльність і приєднується до «Нафтогазу»

Дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України" відповідно до наказу Міністерства енергетики і вугільної промисловості України (№656 від 27 жовтня) оголосила про припинення своєї діяльності і приєднання до "Нафтогазу".

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому сьогодні в газеті "Урядовий кур'єр".

"Газ України" повідомляє про припинення своєї діяльності і приєднання до правонаступників: НАК "Нафтогаз України" і дочірнього підприємства "Будівельник" НАК "Нафтогаз України", - сказано у повідомленні.

Претензії кредиторів приймаються до 20 січня 2012 року.

Як повідомляли, раніше "Нафтогаз України" переуклав на себе усі договори на постачання природного газу з підприємствами з газопостачання і газифікації (обл- і міськгазами) та підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ), які раніше були оформлені на ДК "Газ України".

НАК "Нафтогаз України" нині також проводить кампанію з укладання договорів на постачання газу з промисловими підприємствами, які раніше співпрацювали з ДК "Газ України".

Видання "Дзеркало тижня. Україна" (№35 від 30 вересня 2011 року) повідомляло з посиланням на копію протоколу (№164 від 26 серпня 2011 року) засідання правління НАК "Нафтогаз України", на якому нібито було прийнято рішення передати функції з реалізації природного газу від ДК "Газ України" апарату НАК "Нафтогаз України".

На думку правління НАК "Нафтогаз України", передача функцій реалізації природного газу дозволить уникнути дублювання функцій, а також значно поліпшить розрахунки за реалізований природний газ.

Нагадаємо, ДК "Газ України" була створена у грудні 2000 року.