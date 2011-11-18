Фонд E5P виділить Україні 137 млн. євро на проекти енергоефективності

Фонд східноєвропейського партнерства з енергоефективності і довкілля (E5P) профінансує сім проектів в Україні на загальну суму 137,15 млн. євро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження (Держенергоефективності) з посиланням на главу відомства Миколу ПАШКЕВИЧА.

Згідно з повідомленням, зокрема, 31,1 млн. євро фонд виділить в якості грантової допомоги, інші кошти - у формі пільгових кредитів (ставка від 4-6% річних в гривні) від міжнародних фінансових установ - учасників фонду.

За словами М. ПАШКЕВИЧА, фінансова підтримка фонду буде спрямована в першу чергу на реалізацію проектів у комунальній сфері, зокрема, комунального теплопостачання.

Зокрема, E5P профінансує проект модернізації системи центрального теплопостачання Тернополя (загальна вартість 16,1 млн. євро плюс грантова допомога - 5 млн.), проект модернізації підприємств централізованого опалювання десяти муніципалітетів середнього масштабу (загальна вартість 10 млн. євро, грант - 0,5 млн. євро), проект модернізації системи центрального теплопостачання Житомира (загальна вартість 15,7 млн. євро, грант - 5 млн. євро); проект модернізації ТЕЦ Львова (загальна вартість 34,3 млн. євро, грант-10 млн. євро); проект модернізації систем водопостачання і стічних вод Миколаєва (загальна вартість 40 млн. євро, грант - 5,1 млн. євро); проект реконструкції систем центрального теплопостачання Рівне (загальна вартість 2,95 млн. євро, грант - 0,5 млн.евро); енергоефективний проект системи теплопостачання Запоріжжя (загальна вартість 18,1 млн. євро, грантфонд - 5 млн. євро).

Реалізація проектів почнеться у 2012 році.

М. ПАШКЕВИЧ також повідомив, що усього Україна подала на розгляд E5P проекти загальною вартістю близько 1,5 млрд. дол. При цьому частину цих проектів можуть розглянути на другій асамблеї фонду в листопаді 2012 року.

"Україна стала першим реципієнтом Фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності, хоча претендентів багато", - підкреслив М.ПАШКЕВИЧ.

Він зазначив, що під час асамблеї партнерства Німеччина, Канада і Литва висловили бажання приєднатися до роботи E5P.

Довідка УНІАН. Фонд східноєвропейського партнерства з енергоефективності і довкілля був створений у листопаді 2009 року за ініціативою ЄС і Швеції. Його донорами є: ЄС (40 млн. євро), Швеція (24 млн. євро), Україна (10 млн. євро), Естонія (0,16 млн. євро), Фінляндія (2 млн. євро), Латвія (0,05 млн. євро), Ісландія (0,057 млн. євро), USAID (5,325 млн. євро), Норвегія (5 млн. євро), Польща (0,192 млн. євро).

Фонд використовуватиме кредити таких міжнародних фінансових організацій як: Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, Північний інвестиційний банк, Північна екологічна фінансова корпорація, Міжнародна фінансова корпорація.

Метою діяльності фонду є підтримка і впровадження енергоефективних проектів захисту довкілля.