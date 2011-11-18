«Північний потік» посилив монополізм «Газпрому» у Європі – експерти

Газопровід "Північний потік" змінить акценти в українсько-російських стосунках і посилить монополізм "Газпрому" в Європі.

Таку думку експерти висловили в опитуванні Інституту Горшеніна, яке проводили у рамках дослідницької програми "Північний потік" в контексті європейського енергетичного ринку".

Міністр палива та енергетики опозиційного уряду Олександр ГУДИМА вважає, що "Північний потік" не обіцяє Європі нічого хорошого, оскільки означає монополізм російського "Газпрому".

"Дуже суб'єктивні оцінки стосовно цих питань, і вони можуть бути різними. Якщо слухати МЕДВЕДЄВА (Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА) про відкриття потоку, якщо чекати його, російський газпромівський прогноз щодо росту економіки Євросоюзу на 20 років вперед, то нічого страшного не станеться. Збільшення споживання (газу) Європейським Союзом не приведе до істотного зменшення транзиту через Україну. Що це означає для Європи? Нічого хорошого, тому що це є подальший монополізм російського "Газпрому". Саме тому вони (європейці) прийняли третій енергетичний пакет, щоб боротися з "Газпромом". Тобто, вся справа у тому, скільки відсотків ринку матиме Росія – більше, ніж вона мала 5 років тому. Це означає, що для Європейського Союзу з точки зору енергетичної безпеки це мінус. Для України це не означає великий мінус, якщо буде оптимістичний прогноз споживання енергоносіїв у Європі. Якщо ні, то звичайно через українську ГТС тектиме менше газу. Наскільки менше? Думаю, 10-15 млрд. упродовж п'яти років мінус з нашого балансу", - припускає експерт.

Президент компанії експертного консультування "Неокін" Михайло ХАЗИН вважає, що запуск "Північного потоку" позначиться на статусі України як газотранспортної держави.

"Раніше Україна була монополією, а тепер її немає. Це (запуск "Північного потоку") створює певні проблеми. Інша справа, що поки "Північний потік" не може повністю закрити український газопровід, але якщо там зроблять ще одну нитку (газопроводу), то тоді закриє. Тут, звичайно, для України - проблеми. Для Росії ж навпаки - це добре", - вважає експерт.

На думку М.ХАЗИНА, "Північний потік" не вплине на стосунки Російської Федерації з Європейським Союзом, чого, проте, не можна сказати про її стосунки з Україною.

"Трішки змінить акценти, у рамках яких ці стосунки виникають. Мені насправді здається, що це не так принципово. Звичайно, для України образливо, якщо вона втратить плату за транзит. Але, в деякому розумінні, це результат гострого конфлікту. Насправді, цього, думаю, можна було б уникнути, але зараз вже що говорити - тема вже закрита", - зробив висновок експерт.

Довідка УНІАН. 8 листопада в експлуатацію була введена перша нитка газопроводу "Північний потік". Газопровід на морській ділянці Виборг - Грайфсвальд протяжністю 1128 км матиме дві паралельні гілки, розраховані на постачання 55 млрд. куб. м газу на рік. По "Північному потоку" російський природний газ доставлятимуть безпосередньо німецьким і європейським споживачам.

Здача в експлуатацію другої гілки, яка подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується у кінці 2012 р.