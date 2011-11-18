Україна за 10 місяців збільшила експорт електроенергії на 57,9%

Україна в січні-жовтні збільшила експорт електроенергії на 57,9% або 1,829 млрд. кВт/год, у порівнянні з січнем-жовтнем 2010 року - до 4,987 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

У жовтні експорт електроенергії з України виріс на 82,4% або на 339,5 млн. кВт/год порівняно з жовтнем 2010 року - до 751,6 млн. кВт/год.

У січні-жовтні експорт української електроенергії в країни Східної Європи збільшився більш ніж у 3,1 разу або на 1,687 млрд. кВт/год, - до 2,469 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером з українського боку в східноєвропейському напрямку є ТОВ "Східенерго", яке входить в структуру приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії в Угорщину виріс у 4,6 разу - до 1,865 млрд. кВт/год, у Словаччину - в 1,8 разу, до 571,7 млн. кВт/год.

У жовтні ТОВ "Східенерго" після майже дворічної перерви експортних постачань в цьому напрямку поставила в Польшу 25,4 млн. кВт/год.

Експорт електроенергії в Молдову, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ "Пауер Трейд", за підсумками січня-жовтня виріс до 536 млн. кВт/год проти 19,9 млн. кВт/год за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні постачання електроенергії в цьому напрямку "Пауер Трейд" розпочала з квітня 2011 року.

З початку року у Білорусь ТОВ "Східенерго" і ДПВД "Укрінтеренерго" експортували 1,927 млрд. кВт/год, що на 15,4% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, у травні українські компанії призупиняли експорт електроенергії у Білорусь у зв'язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на тлі різкої девальвації національної валюти Білорусі. Експорт в цьому напрямку було відновлено 1-2 липня, після погашення білоруськими контрагентами заборгованості за колишні постачання.

Крім того, у травні-червні у рамках договору про почасову міждержавну торгівлю електроенергією, ДПВД "Укрінтеренерго" поставило в Росію 55,5 млн. кВт/год електроенергії, тоді як в січні-квітні поточного року постачання в цьому напрямку не здійснювали.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

Україна у 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7% або 109,8 млн. кВт/год порівняно з 2009 роком - до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з українського боку здійснювали ТОВ "Східенерго" (ДТЕК) - східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ "Пауер Трейд" (ДТЕК) - молдавський напрям, ДПВД "Укрінтеренерго" - білоруський напрям.