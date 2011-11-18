Рівень розрахунків за спожитий газ в Україні скоротився до 84,3%

Упродовж січня-жовтня 2011 р. підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 33,919 млрд. куб. м природного газу на загальну суму 65,314 млрд. грн, за який сплачено 55,065 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що рівень розрахунків усіх споживачів за газ у січні-жовтні ц.р. скоротився на 3,1 процентних пункти, порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 84,3%.

Довідка УНІАН. У 2010 році підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 46 млрд. 52,8 млн. куб. м природного газу на загальну суму 69 млрд. 45,9 млн. грн, за який сплачено 59 млрд. 758,9 млн. грн.

Рівень розрахунків усіх споживачів за газ у 2010 році збільшився на 0,1 процентних пункти, порівняно з 2009 роком, до 86,5%.