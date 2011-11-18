НКРЕ видала "Зета Солар" ліцензію на виробництво електроенергії

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) України видала ліцензію на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел енергії ТОВ "Зета Солар" (м. Сімферополь, АРК)

Як передає кореспондент агентства УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в п`ятницю.

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб`єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.