НКРЕ видала "Зета Солар" ліцензію на виробництво електроенергії
16:40, 18 листопада 2011Енергетика
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Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) України видала ліцензію на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел енергії ТОВ "Зета Солар" (м. Сімферополь, АРК)
Як передає кореспондент агентства УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в п`ятницю.
НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб`єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.
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