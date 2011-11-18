"Дельта Солар" отримала ліцензію на виробництво електроенергії

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) України видала ліцензію на виробництво електроенергії ТОВ "Дельта Солар" (Сімферополь, АРК), яке буде експлуатувати другу чергу сонячного парку "Перово" (Сімферопольський р-н, АРК) і реалізовувати вироблену нею електроенергію.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в п`ятницю.

НКРЕ також дозволила "Дельта Солар" реалізовувати електроенергію за "зеленим" тарифом, що встановлюється для наземних сонячних електростанцій.

Крім того, комісія погодила текст договору купівлі-продажу електроенергії між компанією і комерційним оператором гуртового ринку електроенергії - держпідприємством "Енергоринок".

Як повідомлялося, компанія Activ Solar (Австрія) на початку листопада завершила будівництво другої 20-мегаватної черги сонячного парку "Перово", довівши його встановлену потужність до 40 МВт. Інсталяція першої черги була завершена в серпні поточного року. Її експлуатує ТОВ "Альфа Солар" (Сімферополь, АРК).

"Перово" у складі двох черг потрапило в двадцятку найбільших подібних об`єктів, розділивши дев`ятнадцяту позицію з розташованою в Німеччині сонячною електростанцією Waldpolenz.

Парк на даний момент складається з більш ніж 176 тис. наземних моно- і мультикристалічних фотоелектричних (PV) модулів і 60 центральних інверторних станцій.

Очікується, що перша та друга черги "Перово" будуть щорічно виробляти 53 млн. кВт-год екологічно чистої електроенергії, достатньої для енергозабезпечення близько 11 тис. домогосподарств. Робота парку "Перово", за даними Activ Solar, також дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 42 тис. тонн на рік.

Реалізація цього проекту дозволила створити понад 500 нових робочих місць на період будівництва сонячного парку та ще 30 - для обслуговування електростанції.

Activ Solar реалізує масштабні проекти будівництва сонячних електростанцій на півдні України з 2010 року. Раніше компанія побудувала в Криму геліоелектростанцію "Джерельне" встановленою потужністю 7,5 МВт, а також 80-мегаватний сонячний парк "Охотникове" - найбільший у Центральній та Східній Європі.