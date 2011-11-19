У Молдові оголошено в розшук президента НАЕК України «Енергоатом» Недашковського - ЗМІ

У Молдові порушено кримінальну справу за невиконання судового рішення, оголошено в розшук та видано ордер на арешт президента українського державного підприємства НАЕК «Енергоатом» Юрія НЕДАШКОВСЬКОГО.

Цю інформацію в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня. Україна" №42 18-25 листопада підтвердив сам Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ.

«На мою думку, ця кримінальна справа є цілком сфабрикованою. Її було порушено виключно з метою тиску на мене як президента державного підприємства НАЕК „Енергоатом“», - сказав він.

«Саме з допомогою незаконного кримінального переслідування учасники міжнародного злочинного угруповання намагаються чинити на мене тиск, аби домогтися незаконного виконання ряду неправосудних рішень молдовських судів щодо стягнення фактично фіктивних і штучно збільшених боргів з ДП НАЕК „Енергоатом“ на користь ряду офшорних компаній на чолі з Remington Worldwide LTD і молдовських компаній, що підконтрольні учасникам злочинної організації», - наголосив Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що рішення арбітражного суду Санкт-Петербурга та Ленінградської області від 24 грудня 2002 року №А56-7455/00 і низка рішень молдовських судів не були легалізовані на території України, що виключає їх обов’язковість для ДП НАЕК «Енергоатом», резидента України.

«Першопричиною порушення проти мене кримінального переслідування з боку корумпованих правоохоронців Республіки Молдова стало те, що всі спроби учасників злочинної організації шахрайським шляхом легалізувати неправосудні рішення іноземних судів на території України нині завершилися провалом, внаслідок чого виконання таких рішень стало неможливим в Україні, де й розташовується ДП НАЕК „Енергоатом“», - сказав він.