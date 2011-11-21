«Газпром» і Білорусь 25 листопада домовляться про постачання газу

ВАТ "Газпром" планує укласти контракти про постачання газу з Білоруссю 25 листопада.

Як передають РІА Новини, про це повідомив журналістам заступник голови правління "Газпрому" Валерій Голубєв.

"Документи готові. Тому всі питання вирішимо 25 числа... Мова йде про підготовку двох міжурядових угод, які, як передбачається, будуть підписані прем`єрами нашим держав. Йдеться про угоду про купівлю 50% додаткових, по суті 100%, "Белтрансгазу", і угоду про принципи утворення ціни на газ, на тарифи транзиту. Одночасно будуть підписані контракти на поставку газу, на транзит газу через Білорусь", - сказав він.

У 2011 році закінчується контракт між "Газпромом" і "Белтрансгазом". При цьому він передбачає, що з 1 січня 2012 року поставки в Білорусь повинні стати для РФ рівнодохідні з європейськими.

Наприкінці жовтня в Москві відбулася чергова зустріч голови правління ВАТ "Газпром" Олексія Міллера і віце-прем`єра Білорусі Сергія Румаса. Сторони продовжили узгодження документів, що визначають умови поставки і транспортування російського газу через територію Білорусі, починаючи з 2012 року, а також умови збільшення частки "Газпрому" у ВАТ "Белтрансгаз" з 50 до 100%. На зустрічі було підтверджено, що документи можуть бути підписані в листопаді.

В даний час "Газпром" і білоруська держава володіють пакетами по 50% акцій "Белтрансгазу".

У 2009 році у Білорусі вже виникали проблеми з оплатою російського газу. Ускладнення в білоруській економіці в умовах світової кризи призвели до зниження рівня платоспроможності споживачів газу. За газ, поставлений в січні-червні 2009 року, утворилася заборгованість перед "Газпромом" на суму 285 мільйонів доларів. У серпні 2009 року ВАТ "Белтрансгаз" почало частково погашати вказану заборгованість. Повне погашення заборгованості було здійснено 23 грудня 2009 року. Заборгованість ВАТ "Белтрансгаз" за поставлений в січні-квітні 2010 року газ склала близько 187, 9 мільйонів доларів, яка була в основному погашена 23 червня 2010 року.