На Вінниччині через отруєння чадним газом госпіталізовано п’ятеро осіб

У Вінницькій області через отруєння чадним газом госпіталізовано п’ятеро осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УМНС України в Вінницькій області.

Отруєння сталось під час відпочинку двох родин (всього семеро осіб), на дачі в с. Яблунівка Літинського району Вінницької області.

Приїхавши на дачу на вихідні жінки розпалили в печі вогонь та неповністю відкрили заслінку комина, через що дим пішов в приміщення будинку. Чоловіки, які перебували на вулиці, зайшовши через деякий час в будинок, виявили що їхні дружини та діти непритомніють від чадного газу та негайно доставили їх в реанімаційне відділення Хмільницької центральної районної лікарні Вінницькій області. Всього госпіталізовано п’ятеро осіб: 24-річна непрацююча; 36-річна жінка, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною; дві 9-річні учениці 4-го класу Літинської ЗОШ та 18-річний студент Тернопільської академії. Всі потерпілі – жителі смт Літин.