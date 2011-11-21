«Енергоатом» має намір залучити кредит в 45 млн. дол.
НАЕК «Енергоатом» оголосив торги із залучення кредитної лінії у розмірі 45 млн. доларів.
Про це йдеться в повідомленні «Енергоатому», розміщеному на порталі «Державні закупівлі».
Згідно з повідомленням, кредит планують залучити на 2 роки. Мета залучення кредиту у тендерній документації не уточнюється.
Заявки потенційних кредиторів приймаються до 29 грудня, тоді ж планують їх розкриття.
Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.
Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.
На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації станцій.