Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла прогнозну гуртову ціну на електроенергію на грудень на рівні листопада - 620,32 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на постанову регулятора №2219 від 18 листопада.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні НКРЕ збільшила прогнозну гуртову ціну на електроенергію на листопад на 4% порівняно зі встановленою для жовтня - до 620,32 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Таким чином, у 2011 році прогнозна гуртова ціна виросла на 17,7% - з 527,12 грн. за МВт/год, встановлених для січня, до 620,32 грн. за МВт/год для грудня.

НКРЕ прогнозувала, що в 2011 році гуртова ціна електроенергії на Оптовому ринку електроенергії в Україні виросте на 15-17%.

Довідка УНІАН. Прогнозна гуртова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і об'ємів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії у розрахунку роздрібних тарифів.

У 2010 році рівень прогнозної гуртової ціни виріс на 13,8% - з 441,4 грн., встановлених для січня, до 502,5 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

За 2009 рік рівень прогнозної гуртової ціни виріс на 8,7% - з 395,17 грн., встановлених для січня, до 428,55 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

Прогнозна гуртова ціна електроенергії у 2008 році виросла на 46,3% - з 270,12 грн., встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна гуртова ринкова ціна на електроенергію виросла на 20,9% - до 264,82 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Прогнозна гуртова ринкова ціна на електроенергію у 2006 році виросла на 16,05% - з 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год (без ПДВ).