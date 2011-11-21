Початкова вартість 50% «Закарпаттяобленерго» складе 135 млн. грн. - Кабмін

Початкова вартість планованого до продажу 50%-ого держпакету акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго" складе 135 млн. грн.

Про це йдеться в оприлюдненому на урядовому сайті розпорядженні Кабінету міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1162-р.

Відповідно до затверджених урядовим розпорядженням конкурсних умов, у конкурсі з продажу пакету акцій "Закарпаттяобленерго" мають право брати участь особи, які здійснюють діяльність з передачі і постачання електроенергії обсягом не менше 30% об'ємів цього ПАТ або впродовж трьох останніх років були власниками 50% статутного капіталу юридичних осіб, які здійснюють подібну діяльність.

Відповідно до затверджених урядом інвестиційних зобов'язань, покупець, зокрема, зобов'язується проводити своєчасні поточні розрахунки за електроенергію; погашати заборгованість за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (світових угод) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів та ін.

Інвестор також зобов'язується розробити проектно-розрахункову документацію на здійснення реконструкції каскаду ГЕС (Оноківської та Ужгородської ГЕС і каналу деривату Кам’яниця-Ужгород) до 1 січня 2015 р.; внести інвестиції у розмірі 5 млн. грн. у термін і за напрямками, передбаченими концепцією розвитку товариства та ін.

В цілому конкурсні умови щодо "Закарпаттяобленерго" ідентичні раніше затвердженим Кабінетом міністрів умовам з продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній.

Як повідомляв УНІАН, уряд уже затвердив умови продажу 25% "Дніпроенерго", 45,1% "Західенерго", 40,06% "Донецькобленерго" і 25% "Київенерго".

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня вирішив продати 25% "Дніпроенерго", 45,1% "Західенерго", по 50% "Вінницяобленерго", "Дніпрообленерго" і "Закарпаттяобленерго", 46% "Черкасиобленерго", по 45% "Крименерго" і "Чернівціобленерго", 40,06% "Донецькобленерго", 25,99% "Тернопільобленерго", 25% "Київенерго".