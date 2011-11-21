Підсумки концесійних конкурсів «Ровеньки-» та «Свердловантрациту» оголосять 25 листопада

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України планує оголосити підсумки конкурсів з передачі в концесію цілісних майнових комплексів держпідприємств "Ровенькиантрацит" і "Свердловантрацит" 25 листопада 2011 року.

Про це УНІАН повідомило високопоставлене джерело в міністерстві.

"За термінами у нас оголошення результатів 25 листопада", - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши жодних інших подробиць.

Як повідомляв УНІАН у конкурсі на право концесії цілісних майнових комплексів "Ровенькиантрацит" і "Свердловантрацит" беруть участь три компанії ТОВ "ДТЕК. Ровенькиантрацит", ТОВ "ДТЕК. Свердловантрацит" і ПАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" (усі - Донецьк).

Дочірня компанія Coal Energy S.A. (Люксембург) ТОВ "ДонПромБізнес" (Донецьк), яка раніше також подавала заявку, не була допущена до конкурсу через недотримання умов з внесення банківської гарантії, а також відсутності у компанії необхідного щорічного об'єму вуглевидобування на рівні не менше 2 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Міністерство енергетики і вугільної промисловості 11 серпня оголосило конкурси з передачі в концесію цілісних майнових комплексів (ЦМК) найбільших державних вуглевидобувних об'єднань "Ровенькиантрацит" і "Свердловантрацит" (обоє - Луганська область). Активи підприємств передбачають передати в концесію на 49 років. Заявки на участь у конкурсі приймали до 10 жовтня.