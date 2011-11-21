Мінськ. Республіка Білорусь посилила заходи щодо обмеження вивезення палива за межі країни.

Як повідомляє прес-служба Ради Міністрів Білорусі, таке рішення передбачене постановою Радміну Білорусі від 18 листопада 2011 року №1554.

Зокрема, виїжджати за межі Митного союзу на автомобілі з Білорусі громадянам тепер можна один раз на вісім днів.

Нову постанову прийнято для посилення заходів щодо обмеження вивезення з країни автомобільного палива і стабілізації обстановки в пунктах пропуску через держкордон Білорусі.

«До товарів для особистого користування, що вивозяться з території Білорусі фізичними особами за межі митної території Митного союзу, не відноситься автомобільне паливо у випадках: виїзду фізичної особи, керівника автомобільним транспортним засобом, більше одного разу впродовж 8 діб; вивезення автомобільного палива одним й тим самим автомобільним транспортним засобом більше одного разу впродовж 8 діб незалежно від того, якими особами було здійснене вивезення такого автомобільного транспортного засобу в цей період», - говориться в повідомленні прес-служби.

Ці обмеження не розповсюджуються на співробітників дипломатичних представництв, консульських установ, міжнародних організацій, представництв цих організацій і членів їхніх сімей – при пред`явленні дипломатичних (службових) паспортів або інших документів, що підтверджують їхній статус.

Не торкнуться обмежувальні заходи і фізичних осіб, які працюють в державних органах та інших державних організаціях, а також військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу Слідчого комітету, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій, органів фінансових розслідувань, що направляються у службові відрядження за кордон (при пред`явленні витягу з рішення відповідних органів (організацій) та (або) посвідчень про відрядження, виданих цими органами (організаціями).

При цьому обмежувальні заходи також не розповсюджуються на працівників державних організацій держав - членів Митного союзу, розташованих на території іноземних держав, водіїв автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, працівників юридичних осіб, а також інших фізичних осіб за наявності поважних причин відповідно до прийнятого Державного прикордонного комітету і Державного митного комітету рішення.

«Цією постановою доручено Міністерству внутрішніх справ вжити дієвих заходів з недопущення порушень правил дорожнього руху і громадського порядку на територіях, прилеглих до автодорожніх пунктів пропуску через державний кордон Білорусі, забезпечити постійне патрулювання місць стоянок автотранспорту, що виїжджає з країни», - повідомляє прес-служба Радміну Білорусі.

Крім цього, білоруському державному концерну з нафти та хімії («Білнафтохіму» - УНІАН) доручено вжити заходів із обмеження продажу автомобільного палива (не більш як 200 літрів на один вантажний транспортний засіб) на автозаправних станціях, розташованих на прикордонній території.

Довідка УНІАН. Постановою від 18 листопада 2011 року №1554 вносяться зміни до постанови Ради Міністрів від 10 червня 2011 року №753 «Про деякі питання регулювання вивезення автомобільного палива з території Республіки Білорусь», якою вводилося обмеження на виїзд на автомобілі за межі країни не частіше одного разу на п`ять днів.

Постанова від 18 листопада 2011 року, яка на даний момент ще не опублікована, набуде чинності за три дні після її офіційної публікації.