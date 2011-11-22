Від «Південного потоку» можуть прокласти відведення у Республіку Сербська – «Газпром»

Москва. Від газопроводу "Південний потік" може бути прокладене відведення в Республіку Сербська.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ "Газпром" за підсумками зустрічі глави компанії Олексія МІЛЛЕРА і президента Республіки Сербська Мілорада ДОДІКА.

"Сторони обговорили можливість створення газопроводу-відведення від проекту "Південний потік" в Республіку Сербська. Учасники зустрічі також розглянули питання підготовки контракту на постачання російського газу в країну", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Республіка Сербська - державне утворення на території Боснії і Герцеговини.

З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ "Газпром" планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - проект "Південний потік".

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією вже підписані міжурядові угоди.