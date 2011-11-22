Газові перемовини з Росією ще далеко не завершені - Янукович
12:38, 22 листопада 2011Енергетика
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Переговорний процес з Росією щодо постачань і транзиту газу ще далеко не завершений.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі сьогодні в Києві з Президентом Литовської Республіки Далей ГРИБАУСКАЙТЕ.
"З двох сторін є рух назустріч, але процес ще далеко не завершений", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.
За його словами, це є істотною проблемою для України, оскільки ціна на газ впливає як на економіку країни, так і на соціальну сферу. Як зазначив В. ЯНУКОВИЧ, ціна на газ впливає на формування тарифів у житлово-комунальній сфері.
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