Газові перемовини з Росією ще далеко не завершені - Янукович

Переговорний процес з Росією щодо постачань і транзиту газу ще далеко не завершений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі сьогодні в Києві з Президентом Литовської Республіки Далей ГРИБАУСКАЙТЕ.

"З двох сторін є рух назустріч, але процес ще далеко не завершений", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це є істотною проблемою для України, оскільки ціна на газ впливає як на економіку країни, так і на соціальну сферу. Як зазначив В. ЯНУКОВИЧ, ціна на газ впливає на формування тарифів у житлово-комунальній сфері.