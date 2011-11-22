«МК СКСМ» виготовила газовідвід для Чорнобильської АЕС

Компанія "МК СКСМ" виготовила трубу вентиляційної газовивідної установки для Чорнобильської АЕС.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначають у прес-службі, газовідвідний ствол виготовлений з нержавіючої сталі завтовшки всього в 5 міліметрів.

"Специфіка виконання цих металоконструкцій полягала в тому, що згідно з проектом, сім секцій газовідводу фактично "висять" над аварійним реактором на металевій перекладині. Тому виконану "МК СКСМ" роботу цілком можна вважати "ювелірною". Завдяки досвіду реалізації подібних за рівнемскладності проектів компанія змогла виготовити АЕС газовідвідну трубу настільки точно, що під час віддаленого монтажу, який виконувала підрядна організація, не було виявлено жодного недоліку" - цитує прес-служба "МК СКСМ" слова генерального директора компанії Сергія КОРОБКА.

Він також зазначив, що нині завершується установка останніх секцій тракту.

Тендер на реконструкцію труби був проведений у 2009 році. Хід усіх робіт на об'єкті контролює Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Довідка УНІАН. Компанія "МК СКСМ" заснована в 2000 році і спеціалізується на проектуванні і виготовленні металоконструкцій для зведення промислових і цивільних об'єктів на основі індивідуальних проектів, серійних конструкцій, а також нестандартного устаткування. За час діяльності підприємство здійснило більше 9 великих проектів. Серед клієнтів компанії - "Філіп Моріс Україна", "Проктер енд Гембл", "Малтюроп", "Інтербрю", GSE. "МК СКСМ" входить в пул підприємств, які співпрацюють з УкрДНТЦ "Енергосталь".