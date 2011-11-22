Activ Solar ввела в експлуатацію третю чергу сонячної електростанції «Перово»

Австрійська компанія Activ Solar завершила будівництво та ввела в експлуатацію третю чергу сонячної електростанції (СЕС) «Перово» потужністю 20 МВт.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі, розміщеному на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, третя черга, побудована всього через кілька тижнів після запуску другої, додає додаткові 20 мегават (МВт) до проекту, загальна потужність якого на сьогоднішній день становить 60 МВт.

Наземна сонячна установка всіх трьох черг складається з більш ніж 264 тис. моно-і мультикристалічних фотоелектричних модулів і 80 центральних інверторних станцій. Будівництво СЕС продовжується.

Компанія прогнозує, що річний виробіток електроенергії на 3 існуючих чергах СЕС складе 78,5 млн. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, компанія Activ Solar (Австрія) на початку листопада завершила будівництво другої 20-мегаватної черги сонячного парку "Перово", довівши його встановлену потужність до 40 МВт. Інсталяція першої черги була завершена в серпні поточного року.

Три черги станції експлуатують компанії ТОВ "Альфа Солар" ТОВ "Дельта Солар" і ТОВ "Зета Солар" (всі - Сімферополь, АРК).

СЕС "Перово" потрапила в двадцятку найбільших подібних об`єктів, розділивши дев`ятнадцяту позицію з розташованою в Німеччині сонячною електростанцією Waldpolenz.

Activ Solar реалізує масштабні проекти будівництва сонячних електростанцій на півдні України з 2010 року. Раніше компанія побудувала в Криму геліоелектростанцію "Джерельне" встановленою потужністю 7,5 МВт, а також 80-мегаватний сонячний парк "Охотникове" - найбільший у Центральній та Східній Європі.