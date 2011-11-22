«Укртранснафта» буде переробляти азербайджанську нафту на Кременчуцькому НПЗ

ПАТ «Укртранснафта» акцептувало пропозицію ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ) з надання послуг з переробки нафти сорту Azeri Light на давальницьких умовах.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, вартість акцептованої пропозиції склала: для послуг з переробки нафти - 496 грн./тонна, для послуг із зберігання світлих і темних нафтопродуктів, які будуть отримані в результаті переробки, - 1 грн. за тонну на добу.

Як повідомляв УНІАН, «Укртранснафта» планує в кінці 2011 - I кварталі 2012 року закупити близько 300 тис. тонн нафти сорту Azeri Light для подальшої переробки на одному з українських нафтопереробних заводів на давальницьких умовах.

13 вересня ц.р. голова правління оператора національної нафтотранспортної системи «Укртранснафта» Олександр ЛАЗОРКО повідомив, що НАК «Нафтогаз України» планує розпочати давальницьку переробку азербайджанської нафти на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу.

За його словами, нафта за давальницькою схемою буде транспортуватися «Нафтогазом» за маршрутом МНТ «Південний» - Кременчуцький НПЗ.

Довідка УНІАН. У серпні поточного року Національна комісія регулювання електроенергетики затвердила для «Укртранснафти» тариф на транспортування нафти за новим маршрутом МНТ «Південний» - Кременчуцький НПЗ на рівні 19,2 грн./тонна. Протяжність маршруту становить 495 км.