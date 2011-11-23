25 листопада Білорусь підпише з Росією ряд угод щодо газу

Мінськ. 25 листопада в Москві Білорусь підпише з Росією, у рамках Вищої Державної ради (ВДР), новий газовий контракт і документи про продаж пакету акцій ВАТ "Білтрансгаз".

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник прем'єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО.

За словами першого віце-прем'єра Білорусі, зокрема планується підписати безстрокову міжурядову угоду про формування цін на газ для Білорусі і тарифів на транзит, угоду про купівлю-продаж 50% акцій ВАТ "Білтрансгаз" і контракт на постачання газу у Білорусь на 2012-2014 роки.

Що ж до ціни на російський газ для Білорусі, то В. СЕМАШКО сказав: "Ви усі дізнаєтеся, коли документи будуть підписані".

Коментуючи інформацію про зниження удвічі ціни на газ, яка з'явилася у російських ЗМІ, В.СЕМАШКО сказав: "Якщо російські ЗМІ пишуть про 150 доларів, значить, вони знають, про що пишуть".

З приводу вартості пакету акцій "Білтрансгазу" перший віце-прем'єр Білорусі нагадав, що у 2006 році була проведена незалежна оцінка вартості підприємства і названо 5 млрд. доларів США.

"За 2,5 млрд. дол. вже продали частину. Якщо раніше Росія говорила, що вартість завищена, то зараз російська сторона не ставить під сумнів названі суми", - підкреслив В. СЕМАШКО.

*** 22 листопада російська газета "Відомості" повідомила, що у 2012 році ціна російського газу для Білорусі може скласти трохи більше 150 доларів за тисячу кубометрів. За даними видання, вартість сировини буде розрахуватися за формулою, яка враховує ціну в одному з регіонів Росії. Прогноз середньої ціни в Росії на цей рік - близько 99 доларів (без ПДВ), на 2012 рік - 106-107 дол. Який регіон Росії враховуватиметься у формулі з 2013 року, джерела "Відомостей" не розкривають, лише уточнюючи, що це не Смоленська область, на яку хотів орієнтуватися Мінськ. До названої ціни додаватимуться витрати "Газпрому" на транспорт, зберігання і реалізацію, а в подальші роки - індексація, наприклад, на рівень інфляції.