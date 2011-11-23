Експерт: через «Північний потік» Україна уже наступного року почне втрачати прибуток від транзиту
Через перенаправлення транзитних об'ємів газу по газопроводу "Північний потік" Україна вже наступного року почне втрачати прибуток.
Таку думку висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин СИМОНОВ у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна "Північний потік" у контексті європейського енергетичного ринку", повідомили УНІАН в інституті.
"Північний потік" - це шлях, який обходить Україну і Білорусь з точки зору постачань в Європу, і абсолютно очевидно, що серйозної необхідності в новому російському газі зараз в Європі немає", - зазначив експерт.
"За моїми оцінками, аналізуючи контракти, близько 8 млрд. - це якраз контракти, пов'язані з новими об'ємами поставок. Але мінімум 20 млрд. кубів, у кращому разі, доведеться забирати з традиційного напряму. "Газпром" вже заявив, що Білорусь він чіпати не буде, значить, 20 млрд. кубів забиратиме з України. Отже, тут абсолютно зрозуміло, до чого це призведе. А по другій гілці, там ще взагалі об'єми не контрактовані. Отже наступного року це буде не 20, а десь вже 45-48 млрд. кубів. Нагадаю, що минулого року об'єм транзиту був 92 млрд. кубів, цього року буде, звичайно, краща ситуація - 102, може бути навіть 105 млрд. кубів буде транзиту через Україну, то вважайте, якщо наступного року мінус 20 млрд. кубів, а через рік, у 2013 році, вже половина транзиту піде. Тут легко порахувати недоотриманий прибуток, так що Україна почне втрачати гроші вже наступного року. Зрозуміло, що від України відмовитися не можна ще, і "Північний потік", навіть дві нитки, цього зробити не дозволять, але все-таки вже через запуск тільки "Північного потоку" недоотриманий прибуток України, думаю, перевищуватиме 1,5 млрд. доларів. Отже, це серйозна проблема, безумовно" - вважає К.СИМОНОВ.
Стосункам Росії з Європою К.СИМОНОВ пророкує перспективну співпрацю. "Росія фактично заявляє про те, що вона готова бути постачальником газу в Європу, намагається показати, що в умовах можливого росту попиту на газ у неї є готова інфраструктура, вона готова в неї вкладати, і найголовніше, що європейські партнери не бачать в цьому жодних особливих проблем. Мається на увазі, звичайно, передусім, держави "старої Європи". Ми знаємо, що деякі країни Східної Європи (Польща, наприклад), навпаки у цьому бачать мало не "пакт Молотова-Ріббентропа". Але в період кризи роль "старої Європи" тільки зростатиме, а роль Брюсселю - слабшатиме. "Газпром" демонструє, що він готовий з Європою працювати, готовий пускати її в проекти (відомо, що німецькі компанії беруть участь в розробці Південноросійського родовища, яке є ресурсною базою першої нитки "Північного потоку").Тут заявка Росії очевидна, підтримка з боку європейських енергетичних гігантів теж є. Питання - у регуляторах. Питання - у Брюсселі. А тут сказати дуже складно, Брюссель поки виходить з того, що треба займатися диверсифікацією. Принаймні я розцінюю усе це як чітку пропозицію з боку Росії - подивимося, що скаже Брюссель", - зазначив К.СИМОНОВ.