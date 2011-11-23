ФДМУ розраховує, що «Нафтогаз» передасть держпакети облгазів до кінця цього року

Фонд державного майна України прогнозує, що НАК «Нафтогаз України» завершить передачу державних пакетів акцій обласних енергозабезпечуючих компаній в розпорядження Фонду до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО після сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів.

«Я думаю, що до нового року завершиться передача пакетів облгазів. Я поки що підписав лише акти прийому-передачі (пакетів – УНІАН)», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 10 жовтня 2011 р. доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів) зі статутного капіталу компанії Фонду держмайна України для їх подальшої приватизації. Згідно з документом, держпакети акцій мають бути передані ФДМУ в місячний термін.

Як і у випадку з енергозабезпечуючими і енергогенеруючими компаніями, держава залишить у своїй власності 25%-й пакет акцій міськ- чи облгазу.

При цьому там, де НАК «Нафтогаз України» належить менш як 25% акцій міськ- і облгазу, ці пакети реалізовуватимуться в цілому.

7 листопада голова ФДМУ О.РЯБЧЕНКО повідомив, що Фонд державного майна України планує в першому кварталі 2012 року почати приватизацію держпакетів облгазів.