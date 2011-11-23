Кабмін схвалив приватизацію держпакетів «Чернівці-» і «Вінницяобленерго»

Кабінет Міністрів України схвалив приватизацію 45% держпакета акцій «Чернівціобленерго» і 50% - «Вінницяобленерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО після сьогоднішнього засідання уряду.

За його словами, умови були схвалені урядом ще 2 листопада.

«Ще два - «Чернівці» і «Вінниця», були схвалені на тому засіданні, на якому були схвалені умови «Закарпаттяобленерго». Вони («Чернівціобленерго» і «Вінницяобленерго» – УНІАН) будуть після «Закарпаттяобленерго», а потім буде третя група (енергокомпаній, які планується виставити на приватизацію – УНІАН)», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

При цьому він уточнив, що рішення про схвалення умов продажу «Чернівці-» і «Вінницяобленерго» ще не завізовані на рівні прем`єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, уряд уже затвердив умови продажу 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25% «Київенерго» і 50% «Закарпатттяобленерго».

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпатттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».