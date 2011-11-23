ФДМУ планує 30 листопада опублікувати оголошення про конкурс з продажу "Закарпаттяобленерго"

Фонд державного майна України планує опублікувати оголошення про конкурс з продажу державного пакета акцій «Закарпаттяобленерго» 30 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО після сьогоднішнього засідання уряду.

«Ми одержали вчора документи. У понеділок зберемо комісію, і в середу опублікуємо оголошення про продаж», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, початкова вартість запланованого до продажу 50%-ного держпакета акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго» складе 135 млн. грн. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів України №1162-р від 2 листопада 2011 р..

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».