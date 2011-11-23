Полтавський автоагрегатний завод придбав чеські плавильні електричні печі

Полтавський автоагрегатний завод - підприємство, що входить до складу Холдингової Компанії «АвтоКрАЗ», для ливарного цеху придбав чеські плавильні електричні печі, вартість яких становить понад 60 тисяч євро.

Про це повідомляє прес-служба холдингу.

За їхніми даними, печі придбані в рамках розширення виробничої бази та у зв`язку зі зростанням обсягів виробництва і реалізації.

«Нові плавильні тигельні електричні печі PTS 970/12 з програмованим контролером HT40, виробництва «LAC sro», придбані для потреб ливарного цеху, дозволять вирішити відразу кілька завдань. У першу чергу це забезпечення ливарного цеху рідким металом з більш високим коефіцієнтом ефективності його подачі в ливарні машини. Оскільки печі електричні, то їх використання дозволить знизити споживання газу, ціна на який, особливо для промислових підприємств, дуже висока. Тому, друге, але не менш важливе завдання, яке вирішить придбання електричних печей - це забезпечення економії та зниження собівартості продукції»,- сказано в повідомленні прес-служби.

Довідка УНІАН. Компанія «LAC sro» вже 18 років успішно займається виробництвом печей та сушарок. Динамічний розвиток компанії ілюструє численний штат компетентних фахівців, близько 25000 м2 виробничих, складських та адміністративних площ і більше 10000 вироблених та переданих споживачам печей для цілого ряду типів технологічного застосування. Виробничу програму компанії «LAC sro» для вітчизняного та іноземних ринків становить не тільки цілісний ряд серійно вироблюваних печей та сушарок, а й ряд нетипових конструкцій печей згідно зі специфічними вимогами клієнтів.

Полтавський автоагрегатний завод - єдине в Україні і одне з найбільших в СНД спеціалізоване підприємство з виробництва гальмівної апаратури, призначеної для вантажних автомобілів типу КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, причепів і напівпричепів, автобусів, тролейбусів та спеціальної автотехніки. Крім того, підприємство виробляє пневмоапарати для технологічного обладнання (блоків підготовки повітря, пневморозподільників і електропневмоклапанів) і товарів народного споживання.

Полтавський автоагрегатний завод успішно пройшов ресертифікаційний аудит системи сертифікації УкрСЕПРО на підтвердження відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001-2001. За результатами проведеного аудиту ресертифікаційного Полтавський автоагрегатний завод отримав новий сертифікат на систему управління якістю терміном дії на п`ять років.