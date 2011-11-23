Янукович підписав закон про погашення боргів енергогенеруючих компаній за субкредитами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України №4011-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» щодо погашення заборгованості перед Державним бюджетом України за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила відповідний закон 8 липня 2011 року. Однак, Президент не підписав через низку обставин. Законом пропонувалося внести низку змін до показників доходів та видатків державного бюджету на 2011 рік, визначених статтею 1 Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік". Зокрема, Президент вказав, що запропоновані зміни до статті 1 Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" призведуть до розбалансування доходів держбюджету на 14 млрд. грн., видатків – на 12 млрд. грн.

Президент вказав, що це не тільки не відповідає загальновизнаним правилам нормопроектувальної техніки щодо внесення змін до чинних актів, а й на практиці матиме наслідком невизначеність у Законі "Про Державний бюджет України на 2011 рік" відповідних показників доходів і видатків бюджету, у тому числі за спеціальним фондом, що унеможливить виконання держбюджету на 2011 рік.

З метою усунення зазначених неузгодженостей глава держави запропонував у Законі "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо погашення заборгованості перед державним бюджетом України за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям" відкоригувати відповідні показники з урахуванням внесених до Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" змін.

ВР підтримала цю пропозицію глави держави 4 листопада 2011 року.