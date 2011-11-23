«Енергоатом» залучив в «Ощадбанку» кредит на 300 млн. грн.

НАЕК «Енергоатом» залучила в «Ощадбанку» кредит на 300 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Кошти залучаються терміном на три роки. Мета їх залучення не вказується. Тендерна документація щодо торгів поки не оприлюднена.

Вартість обслуговування кредиту складе 157,356 млн. грн.

Відповідний договір був підписаний сторонами 15 листопада ц. р.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. На сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Банк в січні-вересні 2011 року отримав чистий прибуток 384,937 млн. грн.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року становили 75,349 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 57,384 млрд. грн., зобов`язання - 57,815 млрд. грн., статутний капітал - 14,496 млрд. грн., власний капітал - 17,534 млрд. грн.

100% акцій банку належать державі.