У Житомирі проходить українсько-польський семінар з енергозбереження в ЖКГ

Сьогодні в Житомирській облдержадміністрації розпочав роботу дводенний українсько-польський семінар з енергозбереження «Польський досвід в управлінні житловою нерухомістю та зменшення енергоспоживання в житловому будинку».

Як передає кореспондент УНІАН, у ході семінару експерти з Польщі діляться позитивним досвідом щодо реформування житлово-комунального господарства.

Семінар в Житомирі є третім у програмі Міністерства закордонних справ Республіки Польща «Польська закордонна допомога» та проходить за підтримки посольства Польщі в Україні. Вже пройшли семінари в містах Коломия та Ужгород. Четвертий, і останній з них, відбудеться в Донецьку.

В рамках семінару польські експерти ознайомлять його учасників - керівників підприємств області з досвідом Польщі щодо вирішення проблем термомодернізації житлового фонду. За короткий час Польщі вдалося досягти суттєвих результатів у зменшенні споживання енергії для опалення багатоквартирних будинків, виробивши ефективні та прості механізми стимулювання житлових товариств проводити термомодернізаційні заходи.

У відкритті семінару взяли участь перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола Олещенко, заступник мера Житомира і тимчасово виконуючий обов`язки голови Микола БОРОВЕЦЬ, другий секретар Посольства Республіки Польща в Україні Броніслав ЖЕШОТАРСЬКИ, почесний консул Республіки Польща в Житомирі Юрій ВОДЕРАЦЬКИЙ, представники громадських організацій.

У результаті семінару буде сформований метод упровадження польського досвіду в реформуванні ЖКГ в Житомирській області.

*** Одним із головних аспектів реформування ЖКГ Житомирщини є забезпечення безперебійної роботи з надання послуг в житловій сфері. На сьогодні створено 195 ОСББ, і вони охоплюють тільки 500 з 8460 багатоповерхових будинків області.