На «Краснодонвугілля» завершили ще два великих проекти з використання метану

У ПАТ "Краснодонвугілля", яке активно реалізовує програми використання метану від дегазації підземних робіт, завершено ще два великі проекти з використання метану в котельнях шахти "Самсонівська-західна" і шахтоуправлінні "Суходольське-східне".

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі підприємства, у котельнях двох шахт "Суходольське-східне" і "Самсонівська-західна" котли були переведені з вугілля на метан. Енергоємність, яка є в метані, тепер спрямована на обігрів будівель і споруд. Досягається подвійний ефект: окрім раціонального використання паливних ресурсів буде значно поліпшена екологічна ситуація в регіоні.

Як розповів головний механік ПАТ "Краснодонвугілля" Юрій КНЯЗЄВ, уже зараз починається робота над наступним етапом проекту з використання метану: "Він передбачає вироблення електричної енергії під час спалювання шахтного метану в газогенераторах. Такий проект скоро буде здійснений на шахті "Самсонівська-західна".

Ю. КНЯЗЄВ також зазначив, що Проект з утилізації метану в "Суходольському-східному" визнаний найуспішнішим у рамках діяльності за Кіотським протоколом. Він був опублікований на сайті Секретаріату Рамкової конвенції зі зміни клімату ООН (UNFCCC). Також цей проект відзначили премією Генерального Директора Групи Метінвест в галузі охорони довкілля.

За словами в.о. генерального директора ПАТ "Краснодонвугілля" Олександра АНГЕЛОВСЬКОГО, за останні 5 років сума інвестицій на підприємстві виросла в 4 рази. За 9 місяців 2011 року ПАТ "Краснодонвугілля" планово скерувало на підтримку і модернізацію виробничих потужностей, придбання техніки і устаткування, реалізацію проектів в галузі охорони праці, промислової безпеки і екології, а також на інші інвестиційні цілі 536,4 млн. гривен.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство "Краснодонвугілля" є однією з найбільших вугільних компаній України з видобутку і збагачення коксівного вугілля марок "Ж" і "К". До складу "Краснодонвугілля" входить дві шахти і три шахтоуправління, дві збагачувальні фабрики, а також сервісні підрозділи.

Понад 99% акцій ПАТ "Краснодонвугілля" належать ПАТ "Авдєєвський коксохімічний завод".