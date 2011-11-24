Звільнення «Нафтогазу» від податків дестабілізують ринок – Асоціація нафтотрейдерів

Ініціатива Міністерства енергетики і вугільної промисловості України звільнити НАК "Нафтогаз України" від податків в імпорті нафти і продажі палива приведе до перерозподілу власності на українському нафтогазовому ринку і колосальних бюджетних втрат.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" з посиланням на її президента Леоніда КОСЯНЧУКА.

"Законопроект Міненерговугілля дає можливість на законних підставах ухилятися від сплати ПДВ по усьому ланцюжку - від постачань нафти до гуртової і роздрібної реалізації нафтопродуктів", - заявив він.

За його словами, у разі реалізації ініціативи Міненерговугілля місцевий нафторинок у своєму розвитку буде відкинутий на десятиліття назад, а про інвестиції і модернізацію галузі доведеться забути.

Л.КОСЯНЧУК зазначає, що легальні постачання якісних імпортних нафтопродуктів, які цього року можуть забезпечити до 15 млрд. грн. надходжень в казну, будуть заблоковані. Нерентабельним стане і видобуток нафти усередині країни, оскільки ці операції обкладаються податками на загальних підставах. Працюючи в нерівних умовах, трейдери, вітчизняні нафтодобувальники і великі міжнародні компанії, які виходять на український ринок, будуть вимушені згорнути свою діяльність, що поставить хрест на перспективах України стати енергетично незалежною державою і обернеться загостренням соціальних проблем в регіонах.

"Зрозуміло, що ніхто не зможе конкурувати із звільненим від податків НАКом і через декілька місяців сфера постачань нафти і нафтопродуктів буде повністю монополізована цією компанією", - сказав Л.КОСЯНЧУК.

У Асоціації переконані, що запропонований законопроект суперечить принципам відкритої і чесної конкурентної боротьби і зрештою приведе до дестабілізації паливного ринку, виникнення дефіциту якісного палива і росту його ціни. Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів 16 листопада, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО спробував внести з голосу законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу", який припускає звільнення від податків усієї нафти, яку ввезе в країну НАК "Нафтогаз України". Крім того, Міненерговугілля також пропонує звільнити від оподаткування і операції з реалізації нафтопродуктів, вироблених з імпортованої "Нафтогазом" нафти.