ДІЯР презентує доповідь з переоцінки безпеки АЕС з урахуванням аварії на «Фукусімі»

Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯР) планує 20 грудня презентувати національну доповідь з переоцінки безпеки АЕС з урахуванням аварії на АЕС "Фукусіма-1".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістів глава відомства Олена МИКОЛАЙЧУК.

За її словами, після презентації національної доповіді її відправлять у Люксембург для вивчення міжнародною групою експертів країн, які приєдналися до ініціативи Євросоюзу про проведення так званих стрес-тестів АЕС. Після цього, зазначила глава регулятора, буде сформований проект звіту партнерської перевірки щодо АЕС України. І впродовж березня-квітня Україну відвідає група міжнародних експертів для предметного розгляду звіту і підготовки остаточних висновків.

У квітні-червні група міжнародних експертів підготує інтегральний звіт по усіх країнах, що приєдналися до ініціативи проведення стрес-тестів, і в червні інтегральний звіт буде презентований Європейській Комісії.

Як уточнили УНІАН в прес-службі ДІЯР, результати експертизи цільової переоцінки безпеки українських енергоблоків планується затвердити на засіданні колегії ДІЯР 1-2 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Україна в червні цього року приєдналася до ініціативи Євросоюзу з проведення стрес-тестів АЕС за критеріями, розробленим європейськими фахівцями. Зокрема, сторони погодилися здійснити на добровільній основі усебічну оцінку ризику і безпеки (стрес-тести) на основі специфікацій, погоджених Європейською Комісією і Європейською групою ядерного регулювання безпеки (ENSREG) 24 травня 2011 року.