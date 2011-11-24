Реалізація бензину через АЗС у жовтні знизилася на 11,4%, дизпалива - на 10,4%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 7418 одиниць, у жовтні скоротилася на 11,4% порівняно з жовтнем 2010 року - до 297,3 тис. тонн, а дизельного палива - на 10,4% - до 153,0 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

У повідомленні сказано, що в об`ємі реалізованого бензину 52,5% доводилося на продаж бензину марок А-94-98, 43,2% - А-90-93, 4,3% - А-72-80.

У жовтні через мережу АЗС було продано уроздріб світлих нафтопродуктів і зрідженого та стислого газу для автомобілів на загальну суму 6,301 млрд. грн., з якої 4,063 млрд. грн. (64,5%) складав роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,750 млрд. грн. (27,8%), - від продажу дизельного палива, 328,5 млн. грн. (5,2%) - від продажу зрідженого газу і 159,3 млн. грн. (2,5%) - від продажу стисненого газу.

На 1 листопада 2011 року на АЗС в залишках було 122,6 тис. тонн бензину, 56,4 тис. тонн дизельного палива, 7,6 тис. тонн зрідженого газу и 0,7 тис. тонн стисненого газу.