Ціна української нафти на УМВБ знизилася на 2,4%

Середньозважена ціна реалізації української нафти на аукціонних торгах №159 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) 22 листопада знизилася на 2,4% або на 175,44 грн. за тонну порівняно з попереднім аукціоном - до 7158 грн. за тонну (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВБ.

У повідомленні сказано, що на торгах було реалізовано 180,750 тис. тонн нафти на загальну суму 1 млрд. 293 млн. 808,5 тис. грн.

Також на аукціоні було реалізовано 6,1 тис. тонн зрідженого газу за ціною 7450 грн. за тонну на загальну суму 45,445 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня на аукціонних торгах №158 на УМВБ середньозважена ціна реалізації української нафти збільшилася на 1,3%, або на 96,44 грн. за тонну, порівняно з попереднім аукціоном, до 7333,44 грн. за тонну (з ПДВ).

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов'язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, зрідженого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.

Згідно із законодавством, стартова ціна української нафти, що реалізовується на аукціонах, і газового конденсату повинна визначатися на підставі митної вартості нафти згідно з даними Держмитслужби за 15 днів, які передують даті реєстрації заявок на проведення біржових торгів.