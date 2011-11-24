«Турбоатом» за 10 місяців збільшив дохід від реалізації продукції на 31%

Дохід від реалізації продукції ВАТ "Турбоатом" за січень-жовтень 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 31,1% - 1,09 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, чистий прибуток "Турбоатома" з початку 2011 р. склав 310,6 млн. грн. Питома вага експорту в загальному об'ємі реалізації склала - 68%.

Загальна сума коштів, перерахована ВАТ "Турбоатом" в державний і місцеві бюджети у вигляді податків, зборів, дивідендів, відрахувань до Пенсійного фонду, єдиного соціального внеску склала 233,5 млн. грн.

З початку року підприємство виготовило і відвантажило дві парові турбіни загальною потужністю 533 тис. кВт. для: ТЕС "Аксу" бл. №6 (Казахстан) і Старобешівської ТЕС бл. №5; два конденсатори №1,2 для Ростовської АЕС №3 (Росія); три комплекти модернізації турбін К-500-65/3000 для атомних електростанцій Росії; енергетичне устаткування для: Запорізької ТЕС бл. №1, Курахівської ТЕС і Зуєвської ТЕС бл. №4; три гідравлічні турбіни загальною потужністю 192 тис. кВт. для: ДніпроГЕС-2 ст. №1, Дніпродзержинської ГЕС ст. №2 і Канівської ГЕС №12; робоче колесо для Кременчуцької ГЕС №2; заставні частини для Камської ГЕС №15 і Гоцатлинської ГЕС; три ротори для Ростовської АЕС (Росія); комплекти енергетичного устаткування для модернізації: АЕС "Пакш" (Угорщина), ТЕС "Гавана" (Куба), Назаровської ГРЕС (Росія), Балаковської АЕС (Росія), Іркутської ТЕЦ (Росія), ТЕС "Аксу" (Казахстан), Ростовської АЕС (Росія), Камської ГЕС (Росія) і Нурекської ГЕС (Таджикистан).

На технічне переозброєння і капітальний ремонт за 10 місяців 2011 р. підприємство скерувало 46,7 млн. грн. На утримання і розвиток соціальної сфери за 10 місяців 2011 р. ВАТ "Турбоатом" інвестувало - 10 млн. грн..

Довідка УНІАН. Харківський турбінний завод (нині ВАТ "Турбоатом") - одне з найбільших у світі турбобудівних підприємств, яке здійснює повний цикл виробництва : проектування, виготовлення, постачання, наладка, фірмове обслуговування турбінного устаткування для усіх типів електростанцій. За свою історію харківські турбобудівники виготовили більше 300 парових турбін для ТЕС, ГРЕС, 110 турбін для АЕС, понад 400 гідравлічних турбін і 450 гідрозасувів. Продукція "Турбоатома" працює в 45 країнах світу на чотирьох континентах. 75,224% акцій "Турбоатома" належить державі.