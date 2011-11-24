ДТЕК отримав у концесію «Ровеньки-» та «Свердловантрацит»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України визнало переможцем конкурсів на право отримання в концесію цілісних майнових комплексів державних вуглевидобувних підприємств «Ровенькиантрацит» та «Свердловантрацит» дочірні компанії енергохолдингу ДТЕК ТОВ «ДТЕК. Ровенькантрацит» та ТОВ «ДТЕК. Свердловантрацит».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на накази міністерства від 23 листопада №741 і №742, якими затверджені результати конкурсів.

Згідно з повідомленням, міністерство найближчим часом планують підписати концесійні угоди з переможцями конкурсів.

Нагадаємо, що на право концесії вугільних підприємств претендувало також ПАТ "Донецьксталь - металургійний завод".

У міністерстві зазначили, що оцінка пропозицій учасників конкурсу здійснювалася за 16 критеріями. До оцінки соціальних аспектів пропозицій залучали громадську організацію "Співтовариство соціально відповідального бізнесу".

У результаті пропозиції дочірніх компаній ДТЕК були визнані кращими у 14 критеріях, а за 2 критеріями учасники розділили перше місце.

Глава конкурсних комісій, заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Сергій ЧЕХ підкреслив, що компанії ДТЕК запропонували найкращі умови концесії, які понад усе відповідають інтересам держави і розвитку самих державних підприємств.

Зокрема, зазначив заступник міністра, пропозиції ДТЕК передбачають забезпечення росту вуглевидобування по "Ровенькиантрациту" з 7 млн. тонн в 2012 році до 7,1 млн. тонн у 2016 році, по "Свердловантрациту" - з 6,75 млн. тонн до 7,18 млн. тонн.

"Якщо узяти п`ятирічний період, то ці пропозиції відповідно на 1,15 млн. і 1,53 млн. тонн більші, ніж у другого учасника", - цитує прес-служба С. ЧЕХА.

Крім того, ДТЕК узяв на себе зобов`язання інвестувати у 2012-2016 рр. в розвиток "Ровенькиантрациту" 2,988 млрд. грн., "Свердловантрациту" - 2,729 млрд. грн.

"За цими показниками сукупна пропозиція переможців на 434 млн. грн. більша і краща за термінами освоєння інвестицій", - додав чиновник.

Він повідомив також, що щоквартальний концесійний платіж по "Ровенькиантрациту" складатиме 17 млн. грн., по "Свердловантрациту" - 13 млн. грн..

У Міненерговугілля також зазначили, що переможці конкурсу зобов`язалися забезпечити збереження передбачених чинним законодавством, галузевою угодою, колективним договором наявні на момент укладення концесійного договору соціальні гарантії для працівників вказаних підприємств. Вони також забезпечать працевлаштування працівників, які на момент укладення концесійного договору є в трудових стосунках з ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" і висловлять бажання бути прийнятими на роботу в ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" і ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит".

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату АХМЕТОВУ. Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з вижоьутку і збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ "Павлоградвугілля" (що об`єднує десять шахт), ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу", орендне підприємство "Добропіллявугілля" і п`ять збагачувальних фабрик.

Вуглевидобувні підприємства енергохолдингу ДТЕК (Донецьк) у січні-липні збільшили видобуток рядового вугілля на 17,7%, або на 1,721млн. тонн, - до 11,435 млн. тонн порівняно з аналогічним періодом 2010 року.