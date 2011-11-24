За тиждень роздрібні ціни на скраплений газ в Україні знизилися на 10 коп./л

Вартість скрапленого газу на АГЗП за тиждень із 17 по 24 листопада в найбільших мережах України знизилася в середньому на 9-10 коп. – до 6,45 грн/л.

Про це УНІАН повідомили в «Консалтинговій групі А-95».

Зокрема, в мережах АГЗП «Надія», ОККО і WOG вартість скрапленого газу впала переважно на 9-10 коп. – до 6,39-6,60 грн/л.

Здешевлення газу зафіксовано також на АГЗП «Привата» в декількох областях – на 10-20 коп. – до 6,30-6,60 грн/л.

Водночас у мережах «Авантаж», «ЛУКОЙЛ» і «Газовик» ціни на скраплений газ знизилися на 15-20 коп. – до 6,30-6,70 грн/л.

Найбільш значне падіння вартості LPG у роздробі в регіональному розрізі спостерігається в Харківській області – в середньому на 44 коп. – до 5,86 грн/л. Зокрема, мережі АГЗП «Спіка» та «Експогаз» протягом тижня знизили ціни на газ на 70 коп. – до 5,70 грн/л і 5,50 грн/л відповідно.

Як повідомлялося, на початку липня роздрібні ціни на скраплений газ різко підвищилися внаслідок дефіциту газу на внутрішньому ринку. Учасники ринку серед основних причин недостатності виділяли труднощі з розмитненням газу, а також зростання експортних поставок скрапленого газу з Лисичанського НПЗ.